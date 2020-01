in foto: Juventus–Parma e le partite di calcio in tv oggi

Domenica 19 gennaio si completa il weekend calcistico in Italia e all'estero. Occhi puntati sul duello a distanza tra Juventus e Inter in chiave Scudetto, mentre in Serie B il Benevento capolista sarà di scena nel posticipo. Il calcio internazionale propone un grande classico dall'Inghilterra: Liverpool-Manchester United.

Serie A: Milan-Udinese alle 12.30, posticipo Juventus-Parma

La 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, si apre con Milan-Udinese (DAZN) alle 12.30. Alle 15.00 in programma tre partite: Lecce-Inter (Sky), Brescia-Cagliari (Sky) e Bologna-Sampdoria (DAZN). Il turno di campionato prosegue con Genoa-Roma (Sky), fissata con calcio d'inizio alle 18.00, per poi concludersi con il posticipo Juventus-Parma (Sky) alle 20.45.

Calcio internazionale: Liverpool-Manchester United su Sky

Nella proposta di calcio estero la copertina va di diritto a Liverpool-Manchester United (Sky), sfida storica del calcio inglese priva di grandi contenuti di classifica – i Reds stanno dominando la Premier League – ma sempre dal grande fascino. In serata in campo quasi contemporaneamente il Barcellona nella Liga e il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 19 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in diretta tv domenica 19 gennaio:

8.30 – Western Sydney Wanderers-Perth Glory: Sportitalia (A-League)

10.00 – Atalanta-Torino: Sportitalia (Campionato Primavera)

12.30 – Milan-Udinese: DAZN (Serie A)

112.30 – Empoli-Juventus: Sky (Serie A femminile)

14.00 – Betis-Real Sociedad: DAZN (Liga)

14.30 – Ajax-Sparta: DAZN (Eredivisie)

15.00 – Lecce-Inter: Sky (Serie A)

15.00 – Brescia-Cagliari: Sky (Serie A)

15.00 – Bologna-Verona: DAZN (Serie A)

15.00 – Pescara-Salernitana: DAZN (Serie B)

15.00 – Spezia-Cittadella: DAZN (Serie B)

15.00 – Burnley-Leicester: Sky (Premier League)

15.00 – Bari-Rieti: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Bisceglie-Reggina: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Casertana-Virtus Francavilla: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Catania-Potenza: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Gubbio-Arzignano: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Juventus U23-Arezzo: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Monza-Como: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Olbia-Pontedera: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Padova-Modena: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Paganese-Sicula Leonzio: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Pergolettese-Pro Patria: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Sudtirol-Rimini: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Ternana-Rende: Eleven Sports (Serie C)

15.00 – Vibonese-Cavese: Eleven Sports (Serie C)

15.30 – Hertha-Bayern: Sky (Bundesliga)

16.00 – Villarreal-Espanyol: DAZN (Liga)

17.30 – Liverpool-Manchester United: Sky (Premier League)

17.30 – Catanzaro-Monopoli: Eleven Sports (Serie C)

17.30 – Carrarese-Siena: Eleven Sports (Serie C)

17.30 – Lecco-Novara: Eleven Sports (Serie C)

17.30 – Ravenna-Fano: Eleven Sports (Serie C)

17.30 – Teramo-Avellino: Eleven Sports (Serie C)

17.30 – Vicenza-Carpi: Eleven Sports (Serie C)

18.00 – Genoa-Roma: Sky (Serie A)

18.00 – Paderborn-Bayer Leverkusen: Sky (Bundesliga)

18.30 – Athletic Bilbao-Celta Vigo: DAZN (Liga)

20.45 – Juventus-Parma: Sky (Serie A)

20.55 – Lorient-PSG: Sportitalia (Coppa di Francia)

21.00 – Benevento-Pisa: DAZN (Serie B)

21.00 – Barcellona-Granada: DAZN (Liga)