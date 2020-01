in foto: Frosinone–Pordenone e le partite di calcio in tv oggi

Venerdì 17 gennaio apre il lungo weekend di calcio, in Italia e all'estero. In serata sono in programma gli anticipi per alcuni dei campionati principali in Europa e per la Serie B. Si comincerà sin dal mattino, con la partita del campionato australiano tra Adelaide United e Melbourne Victory (Sportitalia), per chiudere con la romantica sfida di Coppa di Francia tra il Marsiglia e il piccolo Granville, società dilettantistica che sogna il grande risultato contro uno dei club più importanti del calcio transalpino. Tra i vari appuntamenti in calendario, da non perdere la sfida di Bundesliga tra Schalke 04 e Borussia Monchengladbach (Sky): il Gladbach, attualmente al secondo posto, cerca un risultato positivo per mettere pressione al Lipsia capolista.

Frosinone-Pordenone ore 21.00 su DAZN

Il campionato cadetto apre la sua giornata con la sfida tra Frosinone e Pordenone (diretta su DAZN), sfida ad alta quota che assegnerà punti importanti per la zona playoff. Sono storie diverse quelle che hanno portato le due squadre nelle prime posizioni della classifica di Serie B: il Frosinone ci arriva come una tra le grandi favorite per la promozione, il Pordenone è la sorpresa più grande del torneo e mira a conquistare punti pesanti al ‘Benito Stirpe'. Sarà una lunga corsa quella verso la promozione, per le tante squadre coinvolte nella zona playoff, e Frosinone-Pordenone potrà dare risposte importanti sulle ambizioni di entrambe le squadre in previsione del finale di stagione.

Calcio in tv oggi venerdì 17 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in diretta tv venerdì 17 gennaio: