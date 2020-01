Giovedì 23 gennaio, le partite di calcio in tv. Dopo una due-giorni intensa sia in Italia che in Europa, il calendario offre una pausa in vista di un altro ricco weekend di appuntamenti. Nella giornata odierna è prevista la copertura tv soltanto per tre eventi.

Premier League, Wolves-Liverpool in tv e streaming

Wolves-Liverpool (Sky) è la partita che chiuderà il turno infrasettimanale in Premier League, campionato dominato dai Reds in lungo e in largo. Attualmente la squadra di Klopp vanta due partite ancora da giocare rispetto al Manchester City, la squadra meno lontana in classifica. Il distacco attuale è di 13 punti ma può arrivare addirittura a 19 lunghezze in caso di successo in casa del Wolverhampton, squadra rivelazione dell'anno in Inghilterra, piacevole da veder giocare e in lizza per un posto in Europa. I numeri del Liverpool in questo campionato sono semplicemente impressionati: 22 partite giocate, 21 vittorie. Un trend che porterà i Reds a vincere il un titolo che manca da 30 anni – su questo restano ormai pochi dubbi – e soprattutto a farlo con grande anticipo rispetto alla fine del torneo: in proiezione, ad oggi, il Liverpool potrebbe diventare matematicamente campione con sei giornate d'anticipo.

Serie C: dove vedere Piacenza-Arzignano

Anche la Serie C è scesa in campo nei giorni scorsi per un turno infrasettimanale. Restano due partite ancora da giocare, entrambe nel Girone B: Gubbio-Triestina e Piacenza-Arzignano. Piacenza e Triestina si giocano punti importanti in chiave playoff, con Arzignano e Gubbio coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Calcio in tv oggi e stasera giovedì 23 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv giovedì 23 gennaio: