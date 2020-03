Martedì 10 marzo, le partite di calcio in tv. Nel contesto surreale di un'Italia alle prese con l'emergenza Coronavirus e tutte le attività sportive bloccate dal governo – calcio compreso -, il pallone continua a rotolare in Europa. Iniziano le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'Atalanta di Gasperini a caccia della storica qualificazione ai quarti di finale contro il Valencia.

Dove vedere Valencia-Atalanta

Valencia-Atalanta (Canale 5 e Sky) si giocherà in un Mestalla vuoto, visto la decisione delle autorità spagnole di far disputare l'incontro a porte chiuse. Il Coronavirus sta iniziando a diventare una realtà da affrontare anche per altri paesi europei, tra cui la Spagna, ed è stato inevitabile vietare ai tifosi di presenziare all'incontro. I nerazzurri potranno gestire il comodo vantaggio accumulato nella gara d'andata in seguito allo spettacolare 4-1 di San Siro. All'orizzonte c'è la possibilità di centrare un passaggio del turno ai quarti di finale impensabile all'inizio del cammino europeo.

Lipsia-Tottenham: dove vederla

Lipsia-Tottenham (Sky) è la partita che metterà in palio il secondo posto valido per i quarti di finale di Champions League. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore della formazione tedesca, che potrà gestire il prezioso vantaggio davanti ai propri tifosi: per l'occasione non sono state adottate misure restrittive dalle istituzioni tedesche. A José Mourinho servirà un'impresa europea di quelle che lo hanno reso celebre per ribaltare la situazione e ottenere la qualificazione, nelle premesse piuttosto lontana per gli Spurs.

Calcio in tv oggi e stasera martedì 10 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in tv martedì 10 marzo: