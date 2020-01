Sabato 25 gennaio, le partite di calcio in tv. Programma ricco come di consueto per il sabato, sia in Italia che all'estero. Oltre alla Serie A, di scena con SPAL-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta, occhi puntati anche al grande calcio internazionale. Due gli incontri da cerchiare in rosso: Valencia-Barcellona per la Liga e Bayern-Schalke per la Bundesliga.

Dove vedere Fiorentina-Genoa in tv

Il sabato di Serie A inizia con il derby emiliano SPAL-Bologna (Sky), in campo alle 15.00. Alle 18.00 tocca a Fiorentina-Genoa (Sky) gara importante per testare il momento di due squadre reduci da cambi in panchina con risultati opposti: la Fiorentina sta vivendo un gran periodo di forma grazie alla cura Iachini, mentre il Grifone continua a faticare a trovare continuità sotto la guida di Nicola.

Anticipo Torino-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

Il piatto forte della giornata di Serie A è fissato per le 20.45 con l'anticipo serale Torino-Atalanta (DAZN). Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, pesante in particolare per l'Atalanta che – in seguito al ko interno contro la SPAL – ha fallito l'opportunità di tenere il passo della Roma in chiave quarto posto.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 25 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 25 gennaio: