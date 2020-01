Venerdì 31 gennaio, le partite di calcio in tv. In attesa del ricco weekend di calcio, un piccolo antipasto con Serie B, Bundesliga e Ligue 1 protagoniste nel venerdì che segna la chiusura del calciomercato invernale.

Cremonese-Pisa: dove vederla in tv e streaming

La giornata di Serie B inizia all'insegna dei punti pesanti, quelli necessari per centrare la salvezza. Cremonese-Pisa (Rai Sport e DAZN) è un autentico crocevia per le zone basse della classifica. Solo tre punti separano le due squadre, con i grigiorossi attualmente messi peggio, in zona playout al quartultimo posto. Non se la passano così tanto meglio i toscani, che possono vantare un margine minimo sul gruppo di squadre in zona retrocessione. Entrambe stanno vivendo un momento delicato: l'ultima vittoria in campionato, sia per la Cremonese che per il Pisa, risale a sei giornate fa. La gara di andata, a settembre, si chiuse con un netto successo dei nerazzurri per 4-1.

Dove vedere Hertha-Schalke 04

Nel variegato menu di calcio internazionale spicca Hertha Berlino-Schalke 04 (Sky). La nuova squadra di Piatek, annunciato proprio ieri dal Milan, ospita lo Schalke attualmente sesto in classifica e con un posto Champions sempre nel mirino. Difficile l'attaccante polacco possa partire titolare: dal punto di vista regolamentare è pronto per essere schierato, ma tra l'impatto con la nuova realtà e i minuti messi nelle gambe durante la partita di Coppa Italia contro il Torino è più ipotizzabile un debutto in Bundesliga a gara in corso. Per la Ligue 1 toccherà a Rennes-Nantes (DAZN), incrocio tra due delle realtà più interessanti del panorama francese.

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 31 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv venerdì 31 gennaio: