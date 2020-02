Sabato 22 febbraio, le partite di calcio in tv. Giornata piena di appuntamenti in calendario: dagli anticipi di Serie A alle sfide di calcio internazionale che vedranno protagoniste anche le avversarie delle squadre italiane in Europa, come nel caso di Barcellona-Eibar, sfida che seguirà con particolare attenzione il Napoli.

Dove vedere SPAL-Juventus

La partita più importante del sabato di campionato è SPAL-Juventus (Sky). La Juve capolista punta alla vittoria per confermarsi al primo posto e approcciare nel miglior modo possibile ad una delle settimane più importanti della stagione, con gli ottavi di Champions League lo scontro diretto con l'Inter racchiusi nel giro di pochi giorni. La SPAL è ultima in classifica ma rappresenta la classica trappola: Sarri ha già invitato i suoi a mantenere il massimo livello di concentrazione.

Fiorentina-Milan: dove vederla

Il programma giornaliero della Serie A comincia con Bologna-Udinese (Sky) e si chiude con Fiorentina-Milan (DAZN), incontro tra due squadre in salute dopo le vittorie conquistate nello scorso turno di campionato: il Milan punta ai posti che valgono l'Europa League, la Fiorentina vuole mettersi al riparo dalla lotta per non retrocedere. Sarà anche sfida generazionale in attacco, con l'incrocio tra il giovane Vlahovic e la leggenda Ibrahimovic.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 22 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 22 febbraio: