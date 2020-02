Lunedì 17 febbraio, le partite di calcio in tv. Il weekend ha una coda molto interessante nel giorno che apre la nuova settimana. In campo la Serie A, la Serie B, la Serie C e anche la Premier League, con un posticipo a cinque stelle.

Milan-Torino in tv e streaming

Milan-Torino (Sky) chiude la 24ª giornata di Serie A. Sono in palio punti pesanti per entrambe le squadre: il Milan vuole avvicinarsi alle posizioni che valgono per l'Europa, mentre il Torino vuole conquistare i primi punti dell'era Longo e allontanare la zona retrocessione, sempre più vicina. Da una parte Ibrahimovic, dall'altra Belotti per il rematch dei quarti di finale di Coppa Italia (sfida finita ai supplementari con la qualificazione del Milan). In Serie B, incrocio delicato in chiave playoff: la Salernitana, attualmente quinta in classifica, fa visita al Chievo.

Dove vedere Chelsea-Manchester United

Un classico della Premier League per il Monday Night di questa giornata: Chelsea-Manchester United (Sky) può essere uno snodo importante per la corsa ai posti Champions – il fronte più interessante del campionato, con il titolo già virtualmente assegnato al Liverpool di Klopp in fuga solitaria da settimane. Per i Red Devils può essere una delle ultime occasioni di accorciare le distanze sul quarto posto, occupato attualmente proprio dal Chelsea che sente su di sè la pressione del Tottenham di Mourinho.

Calcio in tv oggi e stasera lunedì 17 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv lunedì 17 febbraio: