Le partite di calcio in tv di oggi, venerdì 21 febbraio. La programmazione televisiva in palinsesto propone due appuntamenti interessanti: in Serie A si gioca l'anticipo di campionato Brescia-Napoli poi in Ligue 1 va in campo il Lione, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di Champions League. A completare il quadro degli incontri in programma anche la Serie B, la Bundesliga, la Championship inglese, la Liga spagnola e la A-League australiana.

Brescia-Napoli in tv e streaming

Brescia-Napoli apre la 25sima giornata di Serie A. Il match si gioca di venerdì alle 20.45 anche in previsione dell'incontro di Champions League (ottavi di finale) che vede i partenopei in campo al San Paolo per l'andata col Barcellona (25 febbraio). È un match insidioso per i partenopei sia per l'imminenza dell'impegno europeo sia per la necessità dei padroni di casa di fare punti per la salvezza. Quanto agli azzurri, dopo la vittoria di Cagliari, proveranno ad allungare la striscia di risultati positivi per agganciare la zona Coppe. In Serie B sfida altrettanto delicata sulla carta (ore 21): il Frosinone, in piena zona playoff, rende visita al Cosenza, coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Dove vedere Metz-Lione

La Juventus sarà spettatrice interessata di Metz-Lione (ore 21). L'Olympique, infatti, è l'avversario di turno negli ottavi di Champions (andata in Francia, il 26 febbraio alle 21). Il club transalpino non attraversa un buon periodo, su DAZN e DAZn 1 i tifosi bianconeri potranno vedere a che punto è la formazione di Rudi Garcia, ex allenatore della Roma. Venerdì sera attenzione anche al Bayern Monaco (ore 20.30) che riceve in casa il Paderborn: anche i bavaresi sono attesi dalla gara di Champions ma avranno di fronte un avversario più quotato, il Chelsea (andata il 25 febbraio allo Stamford Bridge).

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 20 febbraio