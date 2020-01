Venerdì 24 gennaio, le partite di calcio in tv. Inizia un nuovo weekend di appuntamenti, in Italia e all'estero. La copertina spetta a Brescia-Milan, anticipo del 21° turno di Serie A, ma il programma prevede tanti altri incontri: dal Borussia Dortmund impegnato in Bundesliga a Nizza-Rennes in Ligue 1, passando per la Serie B con Empoli-Chievo.

Anticipo Brescia-Milan: dove vederla in tv e streaming

Brescia-Milan (Sky) è la partita che aprirà la 21ª giornata di Serie A. I rossoneri vogliono dare continuità al buon momento di forma: tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e la sensazione di aver trovato una quadratura interessante, con Ibrahimovic punto di riferimento in attacco e un 4-4-2 efficace in entrambe le fasi. L'Europa dista appena due punti e c'è chi sta iniziando a puntare anche il quarto posto, nonostante lo svantaggio dalla Roma (10 punti) sia piuttosto ampio. Non sarà semplice fare risultato sul campo del Brescia, chiamato a fare punti per evitare di complicare una classifica già drammatica: le Rondinelle occupano il penultimo posto in classifica, a due punti dalla zona salvezza.

Serie B: dove vedere Empoli-Chievo in chiaro

L'anticipo della 21ª giornata di Serie B ha un retrogusto di Serie A: Empoli-Chievo (RaiSport e DAZN) è sfida tra due grandi del campionato cadetto. I toscani hanno ampiamente deluso le aspettative di inizio stagione e sono impantanati in zona retrocessione, contro ogni previsione. Il Chievo, invece, arriva in Toscana in piena corsa con i playoff con l'obiettivo di fare risultati e scalare nuove posizioni in classifica.

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 24 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv venerdì 24 gennaio: