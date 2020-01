Lunedì 20 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana di calcio ricca di appuntamenti, ma rappresenta più che altro la coda del weekend calcistico. Si giocheranno infatti gli ultimi incontri delle giornate che sono andate in scena, tra sabato e domenica, in Serie A, in Serie B e in Serie C. Riflettori puntati in particolare sul Monday Night di Serie A.

Serie A: dove vedere Atalanta-SPAL in diretta tv e streaming

Atalanta-SPAL (Sky), ovvero corsa Champions da una parte e lotta per non retrocedere dall'altra. A Bergamo i nerazzurri di Gasperini puntano a riscattarsi dall'eliminazione in Coppa Italia (contro la Fiorentina) e vogliono rispondere alla vittoria della Roma per restare agganciati al quarto posto che vale la Champions. Sul versante opposto la situazione della SPAL resta estremamente complicata: gli uomini di Semplici sono ultimi in classifica a quattro punti dal quartultimo posto e hanno un bisogno disperato di punti.

Serie B, Cosenza-Crotone: dove vederla in tv e streaming

Il turno di Serie B si chiude con un derby tutto calabrese: Cosenza-Crotone (DAZN), con ambizioni di classifica decisamente diverse. I Lupi, terzultimi, vogliono accorciare le distanze rispetto alla zona playout; il Crotone, terzo, può avvicinarsi al Pordenone attualmente al secondo posto alle spalle del Benevento capolista, nella posizione che regala l'accesso diretto alla Serie A. In serata è in programma anche Piacenza-Triestina (Eleven Sports) per il Girone B della Serie C, con diretta in chiaro su Rai Sport.

Calcio in tv oggi e stasera lunedì 20 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in diretta tv lunedì 20 gennaio:

14.30 – Lazio-Genoa: Sportitalia (Campionato Primavera)

20.45 – Atalanta-SPAL: Sky (Serie A)

20.45 – Piacenza-Triestina: Rai Sport ed Eleven Sports (Serie C)

21.00 – Cosenza-Crotone: DAZN (Serie B)