Sabato 29 febbraio, le partite di calcio in tv. Sarà una giornata ricca di partite quella che andrà in scena oggi in Italia e all'estero. Occhi puntati in Serie A su Lazio-Bologna (Sky) con i capitolini a caccia del momentaneo primato e Napoli-Torino (DAZN) posticipo delle 20.45. Da non perdere in Inghilterra Watford-Liverpool (Sky) alle 18.30 e PSG-Digione (DAZN) per il campionato francese, che si preannuncia ricca di gol

Dove vedere Lazio-Bologna

Lazio-Bologna si giocherà regolarmente a porte aperte e senza misure precauzionali per l'emergenza Coronavirus. La sfida tra la squadra d'Inzaghi e quella del grande ex Mihajlovic sarà trasmessa in esclusiva solo sui canali Sky (per gli abbonati) come da accordi previsti per la ripartizione dei diritti televisivi della Serie A.

Napoli-Torino: dove vederla

Napoli-Torino sarà trasmessa su DAZN. La piattaforma streaming renderà disponibile la visione dell'evento anche per gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Anche in questo caso, il match in programma alle 20.45 al San Paolo, si giocherà a porte aperte.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 29 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 29 febbraio: