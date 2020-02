Lunedì 3 febbraio, le partite di calcio in tv. La coda del weekend prevede gli ultimi posticipi della giornata in Serie A, Serie B e Serie C. Occhi puntati soprattutto su Genova, per il ‘Monday Night' tra Sampdoria e Napoli.

Sampdoria-Napoli: dove vederla in tv e streaming

In Sampdoria-Napoli (Sky) gli azzurri vanno a caccia di conferme dopo la bella vittoria contro la Juventus. I risultati del weekend, con tutte le squadre a ridosso del quarto posto protagoniste di una frenata, forniscono tra l'altro un assist interessante al Napoli, che in caso di successo contro la Samp avrà la possibilità di portarsi a nove punti dalla zona Champions. Margine ancora molto importante, ma che lascia aperto uno spiraglio in vista del finale di stagione. Uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa. Recuperi importanti per Gattuso: tornano tra i convocati i vari Koulibaly, Allan e Mertens dopo diverse partite ai box. Ambizioni diverse, invece, per la Sampdoria di Ranieri, chiamata a muovere la classifica per tenere a distanza la zona retrocessione.

Dove vedere Pescara-Cosenza

Pescara-Cosenza (DAZN) sarà l'occasione, per gli abruzzesi, di tornare in zona playoff. La classifica di Serie B è cortissima nel mezzo: dal dodicesimo posto, con un successo il Delfino scalerebbe fino all'ottava posizione a soli due punti dal terzo posto. Tra il Pescara e il Cosenza ci sono nove punti di distanza, ma mentre i padroni di casa possono coltivare ambizioni playoff, i calabresi – attualmente terzultimi – devono lottare per evitare la retrocessione.

Calcio in tv oggi e stasera lunedì 3 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv lunedì 3 febbraio: