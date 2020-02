Sabato 1 febbraio, le partite di calcio in tv. Il weekend di calcio inizia con un programma abbondante e soprattutto interessante. C'è la Serie A, con Sassuolo-Roma anticipo serale, ma c'è soprattutto il grande calcio estero con uno dei grandi classici internazionali: il derby di Madrid tra Real e Atletico.

Dove vedere Sassuolo-Roma

Tre partite di Serie A in calendario, come di consueto. Si parte alle 15 con Bologna-Brescia (Sky), sfida che mette in palio punti importanti per evitare la retrocessione. Alle 18.00 tocca a Cagliari-Parma (Sky) con i sardi alla ricerca della vittoria perduta dopo il buon pareggio in casa dell'Inter. A chiudere la giornata di campionato, l'anticipo serale Sassuolo-Roma (DAZN), tappa importante per la formazione giallorossa nella corsa alla Champions.

Real Madrid-Atletico Madrid: dove vederla in tv e streaming

Tra le gare dei campionati stranieri, la copertina spetta al derby di Madrid. Real Madrid-Atletico Madrid (DAZN) non solo è incontro carico di significati per il semplice fatto di essere un duello cittadino, ma può rappresentare uno snodo importante anche per il campionato, con il Real Madrid capolista – con appena tre punti di vantaggio sul Barcellona – e l'Atletico impegnato nella rincorsa alla Champions..

Calcio in tv oggi e stasera sabato 1 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 1 febbraio: