Martedì 21 gennaio sarà giornata di coppe e campionati in giro per l'Europa. A cominciare dall'Italia, con Napoli-Lazio ad aprire le danze per i quarti di finale di Coppa Italia. In Francia, per la Coupe de Ligue, sono già alle semifinali: interessante il confronto in programma tra Lione e Lilla. In Inghilterra, invece, si scende in campo per un turno infrasettimanale di Premier League. Sei le partite in calendario, con il derby londinese tra Chelsea e Arsenal a rubare inevitabilmente la scena.

Coppa Italia: dove vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

Napoli-Lazio (Rai 1) è la prima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, che si giocheranno tra questa e la prossima settimana. La vincente del confronto che si terrà allo stadio San Paolo se la vedrà con la vincente di Inter-Fiorentina. Anche per questo turno della competizione ci si giocherà tutto nel giro di 90 o 120 minuti: in caso di parità al 90′, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Premier League, Chelsea-Arsenal: dove vederla in tv e streaming

Serata ricca per gli appassionati di calcio internazionale e in particolar modo per gli amanti della Premier League. Cinque partite in programma a partire dalle 20.30 – in campo, tra gli altri, l'Everton di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola – che sarà possibile seguire con uno speciale ‘Diretta Gol' su Sky. Dalle 21.15 toccherà a Chelsea-Arsenal (Sky), derby di Londra nel quale i Blues proveranno a blindare il quarto posto che vale la Champions a discapito di un Arsenal rimasto attardato in classifica.

Calcio in tv oggi e stasera martedì 21 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in diretta tv martedì 21 gennaio: