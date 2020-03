Mercoledì 11 marzo, le partite di calcio in tv. La Champions League va avanti con le sfide degli ottavi di finale. Dopo le gare che hanno promosso Lipsia e Atalanta al prossimo turno, si sfidano quattro grandi squadra d'Europa: il Liverpool cerca la rimonta sull'Atletico Madrid, il PSG dovrà ribaltare la situazione contro il Borussia Dortmund in un Parco dei Principi a porte chiuse.

Dove vedere Liverpool-Atletico

Liverpool-Atletico Madrid (Sky) è un po' a sorpresa sfida spartiacque per la stagione dei Reds, dominatori in Premier League – con la possibilità di festeggiare la vittoria matematica del titolo nel giro di poche settimane – ma in bilico in Champions League dopo la sconfitta dell'andata in casa dell'Atletico Madrid. L'1-0 con cui si sono imposti i Colchoneros non rappresenta un margine invalicabile, ma se c'è una squadra in grado di rendere complicato all'ennesima potenza il piano di rimonta è proprio quella di Simeone, capace di esaltarsi più nella fase difensiva che in quella d'attacco.

PSG-Borussia: dove vederla

PSG-Borussia Dortmund (Sky) si giocherà in un Parco dei Principi vuoto a causa dell'emergenza Coronavirus, diventata ormai tema d'attualità e minaccia da contrastare anche in Francia. Si riparte dalla vittoria della formazione tedesca nella gara d'andata, segnata dalla clamorosa prestazione individuale di Haaland, autore di una doppietta e attesissimo nel confronto in terra parigina con Mbappé. Il campione francese, in realtà, rischia di non essere della partita dopo non essersi allenato negli ultimi giorni.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 11 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in tv mercoledì 11 marzo: