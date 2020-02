Calcio in tv oggi e stasera: Lione-Juve, niente diretta in chiaro. Dove vedere Real-City

Mercoledì 26 febbraio: le partite di calcio in tv oggi e stasera, anche in diretta streaming. Si giocano le ultime due partite degli ottavi di finale di Champions League: Lione-Juventus e un affascinante Real Madrid-Manchester City. In campo anche la Serie C nelle regioni non interessate da Coronavirus.