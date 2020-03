Domenica 1 marzo, le partite di calcio in tv. Sarà una giornata calcistica importante come poche altre nell'anno, quella che andrà in scena oggi. Bastano due appuntamenti su tutti per sottolinearne l'eccezionalità: ‘El Clasico' Barcellona-Real Madrid (DAZN) in Spagna e la finale di Coppa di Lega Aston Villa-Manchester City (DAZN) in Inghilterra. Niente da fare invece per lo scontro diretto Juventus-Inter (Sky), la sfida scudetto per la Serie A è stata rinviata al 13 maggio. Oltre al big match la Lega Calcio ha comunicato il rinvio anche di altre 4 partite (Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina) che non figureranno nella programmazione televisiva.

Barcellona-Real Madrid: dove vederla

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa su DAZN, ma non su DAZN1. La piattaforma streaming renderà disponibile la visione dell'evento soltanto attraverso la propria app (per tutti gli abbonati al servizio). I clienti Sky che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN non potranno seguire la partita sul canale DAZN1.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 1 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 1 marzo: