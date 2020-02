Domenica 2 febbraio, le partite di calcio in tv. Serie A protagonista, con un menu di giornata ricco e interessante. Ma il programma calcistico offre tanto altro: dalla Serie B alla Serie C, passando per Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga e il meglio del calcio internazionale. Senza dimenticare le donne, con il derby Milan-Inter femminile piatto forte del turno di campionato.

22ª giornata Serie A: le partite su Sky e DAZN

La giornata di Serie A inizia alle 12.30 con una grande classica: Juventus-Fiorentina (DAZN) sarà l'occasione, per Cristiano Ronaldo e soci, di riprendere la marcia in campionato dopo la sconfitta di Napoli. Alle 15.00 si scende in campo su tre palcoscenici diversi: Atalanta-Genoa (DAZN), Lazio-SPAL (Sky) e Milan-Verona (Sky) per un pomeriggio ad alta quota. Alle 18.00 spazio a Lecce-Torino (Sky) prima del posticipo Udinese-Inter (Sky), altra tappa fondamentale nella lotta per lo Scudetto.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 2 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 2 febbraio: