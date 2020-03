Domenica 8 marzo, le partite di calcio in tv. Riparte la Serie A, al termine di giornate convulse per l'Italia (e di riflesso per il mondo calcistico) a causa dell'emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. Nonostante le pressioni del governo, fino alle ultime ore del sabato, la Lega Serie A ha ribadito: non sarà possibile trasmettere le partite in chiaro. I recuperi della 26ª giornata, così come le gare successive, saranno dunque trasmessi regolarmente secondo i palinsesti di Sky e DAZN. Juventus-Inter in chiaro ha rappresentato a lungo un'ipotesi che però non si è trasformata in realtà. E' stata invece adottata una strategia differente per la Serie C, che sarà visibile in streaming gratuito su Eleven Sports.

Juventus-Inter: dove vederla

Juventus-Inter (Sky) chiuderà la domenica di Serie A, con calcio d'inizio alle 20.45 in un Allianz Stadium vuoto come da disposizioni del governo, alle quali la Lega Serie A si è adeguata. Tutte le partite si disputeranno a porte chiuse: a partire da Parma-SPAL (DAZN), passando per Milan-Genoa (DAZN), Sampdoria-Verona (Sky) e Udinese-Fiorentina (Sky), fino ad arrivare allo scontro diretto tra bianconeri e nerazzurri.

Dove vedere il derby di Manchester: City-United

Anche negli altri principali campionati europei si stanno cominciando a seguire direttive e procedure mirate a ridurre i rischi di contagio del Coronavirus. In Inghilterra, però, gli stadi sono ancora aperti ai tifosi. Ce ne saranno tanti per il match clou della giornata di Premier League, il derby di Manchester: Manchester City-Manchester United (Sky) non ha valenza per il titolo, ma presenta sempre il fascino di una grande classica del calcio inglese.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 8 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 8 marzo: