Giovedì 27 febbraio, le partite di calcio in tv. La tre giorni di coppe europee si chiude con le sfide di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ad una sola settimana di distanza dalle partite d'andata, si torna subito in campo per definire il gruppo delle 16 squadre che passeranno al turno successivo. Tra queste, con ottime possibilità di avanzare agli ottavi, anche Inter e Roma.

Dove vedere Inter-Ludogorets

Inter-Ludogorets (TV8 e Sky) si giocherà a porte chiuse a San Siro, in seguito alle disposizioni governative legate all'emergenza Coronavirus e immediatamente recepite dall'UEFA. La partita si giocherà senza pubblico sugli spalti ma sarà trasmessa in chiaro su TV8. I nerazzurri di Conte arrivano alla gara di ritorno dopo il confortante 2-0 dell'andata in Bulgaria e potranno gestire l'importante vantaggio a pochi giorni dallo scontro diretto con la Juventus in campionato.

Gent-Roma: dove vederla

Gent-Roma (Sky) si giocherà in Belgio con calcio d'inizio alle ore 18.55. La Roma parte dalla vittoria per 1-0 di sette giorni fa all'Olimpico, risultato che non ha consentito di ipotecare il passaggio del turno ma che ha messo i giallorossi in evidente posizione di vantaggio, soprattutto in considerazione del grande gap tecnico con gli avversari che la formazione di Fonseca proverà a far valere in trasferta più di quanto riuscito nei 90 minuti giocati all'Olimpico.

Calcio in tv oggi e stasera giovedì 27 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv giovedì 27 febbraio: