Domenica 26 gennaio, le partite di calcio in tv. Il weekend si chiude in grande stile con una giornata di Serie A ricca di grandi eventi: si comincia con Inter-Cagliari e si chiude con Napoli-Juventus, passando per il derby Roma-Lazio. In campo anche Serie B e Serie C, mentre all'estero sono di scena il Liverpool in FA Cup, il Real Madrid nella LIGA e il PSG in Ligue 1.

Inter-Cagliari: dove vederla in tv e streaming

La giornata di campionato si apre con il lunch match tra Inter-Cagliari (DAZN), gara da non sbagliare per la truppa di Conte dopo i quattro punti lasciati per strada nelle ultime due giornate di campionato. Il programma proseguirà alle 15.00 con altri tre incontri: Parma-Udinese (Sky), Sampdoria-Sassuolo (DAZN) e Verona-Lecce (Sky).

Derby Roma-Lazio e Napoli-Juventus su Sky

La serata calcistica è di quelle a cinque stelle. Alle 18.00 è in programma Roma-Lazio (Sky), attesissimo derby di Roma con vista Champions o forse anche qualcosa in più, per una Lazio lanciata ad un ritmo molto vicino a quello di Inter e Juve. Proprio i bianconeri saranno impegnati nel posticipo serale Napoli-Juventus (Sky), sfida che tra i tanti spunti d'interesse propone il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo dopo circa un anno e mezzo dal suo addio.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 26 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 26 gennaio: