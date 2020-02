Giovedì 20 febbraio, le partite di calcio in tv. Dopo la due giorni di Champions League, spazio all'Europa League. La seconda competizione continentale scende in campo con le sfide di andata dei sedicesimi di finale (gare di ritorno in programma tra sette giorni). Otto delle 16 partite in programma saranno trasmesse in diretta tv su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del torneo per l'Italia. Due le italiane rimaste in corsa: l'Inter e la Roma.

Dove vedere Ludogorets-Inter

Ludogorets-Inter (Sky) è la prima partita stagione dell'Inter in Europa League. I nerazzurri, retrocessi loro malgrado dalla Champions League dopo aver chiuso al terzo posto il girone, hanno avuto un sorteggio morbido per i sedicesimi. La formazione bulgara è avversario decisamente abbordabile per valori tecnici, anche per la squadra ricca di seconde linee che sembra orientato a schierare Antonio Conte per gestire le energie.

Roma-Gent: dove vederla

Roma-Gent (TV8 e Sky) sarà trasmessa anche in chiaro. I giallorossi, dopo aver passato il girone, si rituffano nell'avventura europea per ritrovare lo smalto perso in questi primi due mesi dell'anno in campionato, estremamente deludenti in termini di risultati. E' un momento difficile per i giallorossi e Fonseca punta a fare risultato pieno in copparrrr per rilanciare la propria squadra.

Calcio in tv oggi e stasera giovedì 20 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv giovedì 20 febbraio: