Venerdì 28 febbraio, le partite di calcio in tv. Il weekend calcistico inizia con i primi anticipi nei principali campionati europei. Dalla Liga alla Bundesliga, passando per Ligue 1 e Premier League, con il Liverpool campione d'Europa e dominatore del campionato inglese protagonista dell'anticipo del venerdì sera contro il Norwich. In campo anche la Serie B, con Virtus Entella-Crotone a porte chiuse in seguito alle disposizioni legate all'emergenza Coronavirus: la partita sarà trasmessa anche in chiaro su RaiSport.

Dove vedere il sorteggio di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League (Sky e Eurosport) andrà in scena a partire dalle 13 dalla sede Uefa di Nyon. Dopo i sedicesimi, sono rimaste 16 squadre in lizza per la vittoria del secondo trofeo continentale per importanza. Tra queste anche Inter e Roma, che hanno eliminato rispettivamente Ludogorets e Gent e sono tra le principali candidate ad arrivare fino in fondo nel torneo, alla finalissima in programma il 27 maggio a Danzica, in Polonia. A differenza del turno precedente, questo sorteggio sarà completamente libero: non sono previste fasce o paletti, per cui tutte le squadre potranno affrontarsi tra loro e diventeranno possibili anche i ‘derby' tra formazioni della stessa nazione. Le partite degli ottavi di finale si giocheranno il 12 e il 19 marzo.

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 28 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv venerdì 28 febbraio: