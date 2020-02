Domenica 23 febbraio, le partite di calcio in tv. Sarà una giornata di calcio surreale in Italia in seguito al rinvio di diverse gare in seguito ai provvedimenti adottati dal governo in relazione all'emergenza Coronavirus. Il programma giornaliero in Serie A è stato praticamente dimezzato e si giocheranno solo tre incontri: Genoa-Lazio, Torino-Parma e Roma-Lecce.

Dove vedere Genoa-Lazio

Genoa-Lazio (DAZN) si gioca allo stadio ‘Luigi Ferraris' ad ora di pranzo. I biancocelesti, secondi in classifica, sono chiamati a rispondere al successo della Juventus nell'anticipo contro la SPAL. La truppa di Simone Inzaghi vuole dare continuità ad un momento magico, culminato nella vittoria sull'Inter di sette giorni fa.

Roma-Lecce: dove vederla

Roma-Lecce (Sky) chiuderà la giornata di campionato, in virtù del rinvio di Inter-Sampdoria a causa dell'emergenza Coronavirus. Per i giallorossi sarà l'occasione di recuperare terreno in campionato e ritrovare serenità sia internamente, dopo le difficoltà delle ultime settimane, sia con l'ambiente, irrequieto in seguito ai risultati negativi di questo inizio 2020.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 23 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 23 febbraio: