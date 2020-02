Domenica 9 febbraio, le partite di calcio in tv. E' la domenica del derby di Milano tra Inter e Milan, ma non solo. Tanto calcio dalla mattina fino a sera, in Italia e all'estero, con Bayern Monaco, Barcelllona, Manchester City e PSG protagonisti sulla scena internazionale.

Inter-Milan: dove vederla in tv e streaming

Il programma domenicale della 23ª giornata di Serie A parte con SPAL-Sassuolo (DAZN), lunch match tutto emiliano. Alle 15.00 in primo piano Napoli-Lecce (Sky) in un San Paolo che si preannuncia pieno come nelle migliori occasioni. In contemporanea, anche Brescia-Udinese (DAZN) con il debutto di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle e Genoa-Cagliari (Sky). Alle 18.00 in Parma-Lazio (Sky) i biancocelesti proveranno ad accorciare le distanze sulla Juventus capolista. La giornata si chiuderà con l'attesissimo posticipo: il derby Inter-Milan (Sky).

Calcio in tv oggi e stasera domenica 9 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 9 febbraio: