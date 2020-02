Domenica 16 febbraio, le partite di calcio in tv. Serie A in campo con la 24ª giornata di campionato, altro snodo importante nella corsa Scudetto a tra tra Juventus, Inter e Lazio. Per il calcio internazionale, la partita più importante della giornata è un classico della Premier League: Arsenal-Manchester United.

Juventus-Brescia e Lazio-Inter su Sky

La 24ª giornata di Serie A inizia con il lunch match Udinese-Verona (DAZN) alle 12.30. Alle 15.00 il piatto forte è Juventus-Brescia (Sky), sfida nella quale i bianconeri proveranno a conquistare i tre punti per riprendere la marcia Scudetto. In campo anche Sampdoria-Fiorentina (Sky) e Sassuolo-Parma (DAZN). Alle 18.00 spazio a Cagliari-Napoli (Sky) che farà da apripista per il big match della domenica, il posticipo Lazio-Inter (Sky) che assegnerà punti pesanti nella lotta per il titolo.

Calcio in tv oggi e stasera domenica 16 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv domenica 16 febbraio: