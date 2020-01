Martedì 28 gennaio, le partite di calcio in tv. Programma giornaliero povero ma partite importanti, con le coppe nazionali in prima linea. In Italia e in Inghilterra si giocano gare da dentro o fuori per il passaggio al turno successivo. Da una parte la Coppa Italia con Milan-Torino, dall'altra Aston Villa-Leicester per la Carabao Cup. Tutto rigorosamente in diretta tv.

Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia prosegue con Milan-Torino (Rai 1). E' la terza sfida di questo turno, con Napoli e Juventus già qualificate per le semifinali e l'ultimo incrocio in programma domani sera tra Inter e Fiorentina. A San Siro le due squadre di affronteranno in gara secca con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90′. I rossoneri vogliono confermare il buon momento di forma che ha portato in dote quattro vittorie nelle ultime quattro partite, mentre il Toro ha da riscattare l'umilante sconfitta per 7-0 subita nell'ultimo turno di SeriA contro l'Atalanta.

Aston Villa-Leicester su DAZN

In Inghilterra è in programma una serata di Coppa di Lega. La Carabao Cup va in scena con la semifinale di ritorno Aston Villa-Leicester (DAZN). Dopo l'1-1 dell'andata, le due squadre si giocano a Birmingham l'accesso alla finale che assegnerà il secondo trofeo stagionale nel calcio inglese (dopo la Charity Shield). La squadra che riuscirà ad arrivare a Wembley per l'ultimo atto della competizione affronterà presumibilmente il Manchester City, vittorioso per 3-1 nella sfida d'andata dell'altra semifianle contro il Manchester United (ad Old Trafford)..

Calcio in tv oggi e stasera martedì 28 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv martedì 28 gennaio: