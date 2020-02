Giovedì 13 febbraio, le partite di calcio in tv. Programma giornaliero piuttosto scarno, ma di grande qualità, con Milan-Juventus di Coppa Italia a prendersi la scena..

Coppa Italia, Milan-Juventus in chiaro su Rai 1

Milan-Juventus (Rai 1) è il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra i rossoneri e la Vecchia Signora. Si giocherà in uno stadio San Siro tutto esaurito, con oltre 70mila biglietti venduti. In palio c'è l'accesso alla finale, con gara di ritorno in programma il prossimo 4 marzo all'Allianz Stadium. Entrambe le squadra sono in cerca di riscatto dopo un weekend di campionato decisamente negativo: la Juventus si è vista raggiungere al primo posto in classifica dall'Inter, dopo la sconfitta rimediata a Verona; il Milan ha perso il derby con i nerazzurri nel modo più doloroso possibile, in rimonta dopo un ottimo primo tempo. Sarà un'altra serata da ex per Zlatan Ibrahimovic, mentre per Cristiano Ronaldo non dovrebbe esserci turnover.

Dove vedere Catania-Ternana in tv e streaming

C'è anche un'altra semifinale in programma, per un'altra Coppa Italia. E' Catania-Ternana (Eleven Sports), valida per la semifinale della Coppa Italia di Serie C. Si ripartirà dalla vittoria degli umbri in occasione dell'andata (2-0) con calcio d'inizio fissato alle 15.00. La Coppa Italia di Serie C ha un valenza che va oltre la semplice vittoria del trofeo: la squadra vincitrice avrà diritto ad un posto nei playoff promozione in programma a fine stagione. La squadra che otterrà la qualificazione se la vedrà contro la Juventus Under 23 nella finalissima, che si disputerà l'11 marzo ad Alessandria.

Calcio in tv oggi e stasera giovedì 13 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv giovedì 13 febbraio: