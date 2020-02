Mercoledì 11 febbraio, le partite di calcio in tv. La settimana di calcio entra nel vivo con gli appuntamenti di questo mercoledì. Su tutti Inter-Napoli, semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma c'è anche un po' di calcio internazionale per i più appassionati: in campo il PSG e il Lione (avversario della Juventus in Champions League) per la Coppa di Francia.

Coppa Italia, Inter-Napoli in chiaro su Rai 1

Il piatto forte della serata è senza dubbio Inter-Napoli (Rai 1), semifinale d'andata della Coppa Italia 2019/2020. E' il primo atto della doppia sfida tra nerazzurri e partenopei, che si completerà con il ritorno al San Paolo in programma il prossimo 5 marzo. Dopo la vittoria dell'Inter nell'ultimo incrocio in campionato (3-1 in trasferta sul campo degli azzurri, con doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez) il Napoli – ancora alle prese con una crisi di identità e risultati – spera di riuscire a strappare un risultato positivo in chiave qualificazione. In palio c'è la finale, che manderà una tra Inter e Napoli a giocarsi la vittoria del trofeo allo stadio Olimpico contro la vincente dell'altra semifinale tra Juventus e Milan. Nel turno precedente l'Inter ha eliminato la Fiorentina, mentre il Napoli ha avuto la meglio sulla Lazio. Il calcio d'inizio della partita è fissato alle 20.45 e l'incontro sarà preceduto da uno studio pre e post gara, con analisi, commenti, moviola e interviste dei protagonisti.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 11 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv mercoledì 11 febbraio: