Mercoledì 29 gennaio, le partite di calcio in tv. Giornata infrasettimanale con tante partite in agenda e le coppe nazionali in prima fila: dalla Coppa Italia alla Coppa Italia di Serie C, dalla Carabao Cup alla Coppa di Francia.

Inter-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming

Inter-Fiorentina (Rai 1) chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Con Napoli, Juventus e Torino già qualificate alle semifinali, resta un solo posto da assegnare: la squadra che strapperà la qualificazione tra Inter e Fiorentina se la vedrà contro il Napoli nella doppia sfida di andata e ritorno in programma tra il 12 febbraio e il 4 marzo. Per i nerazzurri, reduci da una flessione in campionato con tre pareggi consecutivi, è l'occasione del riscatto: possibile il debutto del neo-acquisto Christian Eriksen.

Dove vedere il derby di Manchester

In Inghilterra sarà una bella serata di calcio. In campo, contemporaneamente, West Ham-Liverpool (Sky) per la Premier League e Manchester City-Manchester United (DAZN) per la semifinale di ritorno di Carabao Cup. Da una parte gli uomini di Klopp possono allungare a 19 punti il vantaggio in classifica sul secondo posto, dall'altra parte i Citizens devono solo gestire il vantaggio accumulato con la vittoria per 3-1 nella gara di andata ad Old Trafford.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 29 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in tv mercoledì 29 gennaio: