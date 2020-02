Martedì 18 febbraio, le partite di calcio in tv. Serata di grande calcio con le prime partite degli ottavi di finale di Champions League. La fase ad eliminazione diretta del torneo calcistico per club più importante al mondo inizierà questa sera e si chiuderà a metà marzo.

Dove vedere Atletico Madrid-Liverpool

Atletico Madrid-Liverpool (Canale 5 e Sky) è il primo grande test per i campioni d'Europa. Il Liverpool ci arriva da dominatore assoluto della Premier League, con il titolo messo già virtualmente in cassaforte nonostante manchino ancora tante giornate alla fine del campionato: con 25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, la vittoria matematica della Premier è solo questione di tempo. Klopp può così dedicarsi alla preparazione degli ottavi di finale nel miglior modo possibile. Servirà grande cura dei dettagli contro l'Atletico Madrid di Simone, balbettante in questa stagione ma sempre un osso duro in campo internazionale.

Borussia Dortmund-PSG: dove vederla

Al Signal Iduna Park di Dortmund c'è Borussia-Paris Saint-Germain (Sky), ma ancor di più si incrociano due talenti smisurati, che stanno segnando il presente ma segneranno soprattutto il futuro del calcio: da una parte Erling Haaland, dall'altra Kylian Mbappé. Per il centravanti norvegese sarà il debutto in Champions League con il Borussia Dortmund, dopo aver incantato nella fase a gironi con la maglia del Salisburgo: al suo attivo otto reti in sei incontri. Spaventoso anche l'impatto avuto in Bundesliga con la nuova maglia giallonera. In cinque presenze, e poco più di 300 minuti in campo, Haaland ha già segnato otto reti. Una macchina da gol, contro il giocatore – Mbappé – forse più vicino a raccogliere l'eredità di Messi e Cristiano Ronaldo.

Calcio in tv oggi e stasera martedì 18 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv martedì 18 febbraio: