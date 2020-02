Mercoledì 19 febbraio, le partite di calcio in tv. Champions League protagonista con Atalanta-Valencia e Tottenham-Lipsia, ma non solo. Per i più appassionati sono in programma anche le semifinali di Coppa Italia Primavera: Roma-Verona e Juventus-Fiorentina.

Dove vedere Atalanta-Valencia

A San Siro va in scena Atalanta-Valencia (Sky), nuovo atto della cavalcata da sogno della squadra di Gasperini. Virtualmente spacciata dopo le prime tre giornate del girone, con 0 punti all'attivo, l'Atalanta è riuscita clamorosamente a qualificarsi per gli ottavi di finale e ha avuto la fortuna di pescare un sorteggio abbordabile. Il Valencia è un avversario esperto a livello europeo, ma ha tanti limiti e si può attaccare. Quello che Gomez e compagni sanno fare meglio di qualsiasi altra cosa.

Tottenham-Lipsia: dove vederla

Tottenham-Lipsia (Sky) vede scendere in campo, a distanza di 24 ore dal Liverpool, l'altra finalista della scorsa edizione della Champions. In tanti sembrano averlo dimenticato, complice il rendimento deludente in campionato, ma gli Spurs sono vice-campioni d'Europa in carica e vogliono stupire ancora. Sotto la guida di Josè Mourinho la squadra ha ripreso a correre e in Premier League ha accorciato le distanze sulla zona Champions. Di fronte, però, avrà un osso duro: il Lipsia è squadra quadrata e organizzata, seconda in Bundesliga e protagonista di una lotta punto a punto con il Bayern Monaco.

Calcio in tv oggi e stasera mercoledì 19 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv mercoledì 19 febbraio: