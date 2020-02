Sabato 15 febbraio, le partite di calcio in tv. Inizia il fine settimana di calcio con la Serie A in campo con i consueti tre anticipi. Nel programma della giornata, anche la Serie B e la Serie C, con tanto calcio internazionale: in campo anche il Liverpool campione d'Europa, in Premier League.

Atalanta-Roma in tv e streaming su DAZN

La giornata di Serie A inizia alle 15.00 con Lecce-SPAL (Sky), delicato crocevia salvezza: i salentini hanno guadagnato un leggero margine sulla zona retrocessione in seguito alla vittoria sul Napoli, mentre gli emiliani – disperati all'ultimo posto – contano di ripartire grazie alla novità Di Biagio in panchina. Alle 18.00 tocca a Bologna-Genoa (Sky), con i felsinei ad un passo dall'Europa e il Grifone in grande difficoltà al terzultimo posto. A chiudere la giornata, Atalanta-Roma (DAZN), una sorta di spareggio Champions anticipato. La Dea conta tre punti di vantaggio sui giallorossi e punta al bersaglio grosso, così da guadagnare terreno nella corsa al quarto posto che garantirebbe la seconda, clamorosa qualificazione Champions di fila.

Calcio in tv oggi e stasera sabato 15 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv sabato 15 febbraio: