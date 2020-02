Venerdì 7 febbraio, le partite di calcio in tv. Inizia il weekend di calcio con i primi anticipi e diversi campionati in campo: Serie A e Serie B in Italia, Liga, Bundesliga e Ligue 1 in giro per l'Europa. Piatto forte del venerdì: la prima gara della 23ª giornata del massimo campionato italiano.

Roma-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Roma-Bologna (Sky) apre il turno di Serie A con i giallorossi in cerca di un risultato positivo per smuovere la classifica dopo i recenti passi falsi. La squadra di Fonseca non sta vivendo un grande 2020 fino a questo momento: complessivamente, su sette incontri giocati nel nuovo anno, i giallorossi ne hanno vinti due, pareggiato uno e persi ben quattro. La corsa per il quarto posto è serrata, con l'Atalanta che ha agganciato la Roma al quarto posto e la Lazio che è volata via blindando il terzo posto. La Roma non può più permettersi passi falsi nell'ottica di una lotta Champions che d'ora in avanti entrerà nel vivo. All'Olimpico arriva un Bologna in buona salute, che ha sistemato la classifica grazie agli ultimi due successi consecutivi e ha praticamente blindato la salvezza. La squadra di Mihajlovic vuole vendicare la sconfitta della gara di andata (1-2 il risultato finale al Dall'Ara), maturata negli ultimi minuti dell'incontro grazie ad una rete di Dzeko sul gong.

Calcio in tv oggi e stasera venerdì 7 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in tv venerdì 7 febbraio: