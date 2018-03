Una notizia durissima da raccontare, di quelle che ti stringono il cuore e tolgono il fiato. Il calcio francese è sotto shock per la morte di un giovanissimo giocatore che milita nel vivaio del Guingamp: si chiama Baptise Le Goll ed è deceduto a 12 anni in circostanze ancora tutte da chiarire. Il club si è detto "profondamente sconvolto" – come si apprende dal comunicato della società transalpina – e quanto accaduto fa tornare alla memoria la vicenda di Davide Astori: le notizie che arrivano dalla Francia narrano di un decesso – quello del ragazzino – avvenuto in modo improvviso nella notte tra mercoledì e giovedì.