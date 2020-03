Walter Zenga si appresta alla sua nuova avventura sulla panchina del Cagliari dopo l'esonero deciso dal club nei confronti di Maran. Le ultime prestazioni e i risultati deludenti della squadra in campionato hanno spinto la società sarda a optare per il cambio di allenatore, chiudendo un ciclo e sperando di ripartire con il piede giusto al più presto. Il Cagliari era riuscito prima di Natale a compiere l'impresa di inserirsi tra le prime della Serie A, in Zona Europa. Poi, il black-out e, adesso, il cambio tecnico.

La situazione a Cagliari è diventata complessa, con la squadra che non vince da 11 partite di campionato ed è scivolata piano piano nella parte bassa della classifica. L'intento del club è di risollevare le sorti di un gruppo che ha già dimostrato di valere molto di più e per farlo ha deciso di puntare su Walter Zenga che è già al lavoro sul campo di allenamento per conoscere i suoi nuovi giocatori.

Gioco e follia, lo schema di Zenga

La filosofia di Zenga è precisa e riporta al passato, con l'ex Uomo Ragno di Inter e Nazionale, nel concepire un calcio fatto d'attacco, dove la fase offensiva ha la meglio su quella difensiva. Scelte coraggiose che espongono a tanti gol ma che dovrebbero permettere di sfruttare al meglio tutto il potenziale offensivo rossoblù. E' da qui, infatti che Zenga vuole partire: rilanciare ad esempio il ‘Cholito' Simeone: "La tattica non è un dogma, si può variare, avere competizione nei variruoli significa avere scelta. Ho trovato una squadra non a mille, ma che ha grandi potenzialità".

Come giocherà il Cagliari di Zenga

Per Walter Zenga lo schema preferito è il 4-3-3, dunque con un tridente largo in avanti e un centrocampo dinamico che debba aiutare gli attaccanti ma che sappia fare filtro davanti alla difesa. L'ultimo Cagliari di Maran scendeva in campo con il 4-3-1-2, quindi si lavorerà soprattutto in mediana e in avanti. Anche se la difesa rossoblù ad oggi ha subito 40 reti, non ci dovrebbero essere rivoluzioni, in attacco sì. Zenga vuole rilanciare il ‘Cholito' Simeone, a fianco di Joao Pedro e Gaston Pereiro il colpo di gennaio arrivato dal Psv che si sta integrando al meglio. Poi, proverà ad appoggiarsi a Nainggolan: il belga, al quale verrà chiesto di giocare da inerno in mediana, proprio per fare la ‘cerniera' tra i reparti.