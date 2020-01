Per Radja Nainggolan è festa grande. A San Siro un suo gol ha permesso al Cagliari di fermare l'Inter costretta al pareggio 1-1 con il gol del ninja che ha risposto nella ripresa alla rete di Lautaro nel primo tempo. Una soddisfazione che ha permesso al belga di attuare la classica legge dell'ex, obbligando Conte a ingoiare la pillola amara del terzo pari consecutivo. Aiutato da una deviazione beffarda di Bastoni per superare Handanovic, Nainggolan non ha esultato per rispetto dei suoi ex tifosi ma nel dopo partita si è tolto il classico sassolino dalla scarpa.

L'addio all'Inter, il ‘giocattolino'

Sull'addio polemico del centrocampista belga in nerazzurro si sono scritti fiumi di parole con un accomodamento ritenuto per molti eccessivo e troppo prematuro. A conti fatti, in quest'Inter dal centrocampo falcidiato dai tanti infortuni, l'aiuto dell'ex Roma sarebbe stato più che utile anche per il mancato arrivo del suo alter ego nel 3-5-2 di Conte, Vidal. Invece, Nainggolan è tornato a Cagliari dove si è ritrovato dando prova di valere ancora una maglia da titolare.

Io ho rispetto per l’Inter, l'ho sempre avuto. Però mi sentivo trattato come un giocattolino l'estate scorsa. Sono contento per il gol e un po’ no, auguro loro il meglio

Il ninja, bestia nera dell'Inter

Contro l'Inter il ninja non si è tirato indietro, Maran lo ha schierato con la fascia al braccio, la sua prestazione è stata da autentico gladiatore, il suo gol decisivo. E non è la prima volta che si ‘diverte' a segnare ai nerazzurri: in totale, in carriera, è la sesta rete che ha messo a segno. Questa volta da ex, forse già rimpianto dai tifosi che – malgrado tutto – non l'hanno dimenticato.