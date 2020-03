Cagliari-Roma è stata, senza dubbio, la partita di Nikola Kalinic. L'attaccante croato è stato il protagonista della vittoria dei giallorossi alla Sardegna Arena per 4-3, nella quale ha messo a referto due gol e un assist dopo tante critiche e diverse prestazioni grigie. L'ex Fiorentina, Milan e Atletico Madrid sembrava avere un conto in sospeso contro i rossoblù dopo la rete annullata nei minuti finali della gara d'andata e ha infilato per due volte la palla alle spalle di Olsen ma c'è stato anche un altro episodio che ha visto il croato protagonista: dopo un contrasto di gioco con il difensore del Cagliari Pisacane, Kalinic ha mimato la differenza di statura con l'avversario e l'immagine è diventata subito virale tra i tifosi giallorossi.

Kalinic-Pisacane come CR7-Florenzi

Si tratta di una situazione analoga a quella avvenuto lo scorso anno tra Cristiano Ronaldo e Alessandro Florenzi in Roma-Juventus, vinta dai giallorossi per 2-0. Una situazione che non era proprio piaciuta all'ex capitano giallorosso che andò a muso duro contro il fuoriclasse portoghese. Tra i due era volata qualche parola di troppo e CR7 si era rivolto verso l'ex calciatore della Roma esclamando "Stai zitto, sei troppo piccolo per parlare…" e facendo un eloquente gesto con la mano che Florenzi non aveva affatto digerito.

Kalinic: Sono felice per i gol, avanti così

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, nonostante la doppietta di ieri la Roma non ha intenzione di riscattare Nikola Kalinic a causa dei troppi problemi fisici accusati durante la stagione: dopo i due milioni spesi per il prestito il club capitolino non spenderà altri soldi per l'ex Milan. Intanto grande soddisfazione nel post-partita di Cagliari da parte della punta croata: