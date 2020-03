Piove sul bagnato in casa Cagliari. Contro la Roma la squadra di Maran ha incassato l'ennesima sconfitta del 2020, confermando dunque il suo difficilissimo momento dopo il super avvio di stagione che l'aveva portata a ridosso della zona Europa. Come se non bastasse, potrebbe arrivare un'ulteriore tegola alla luce del comportamento dei calciatori, che dopo il fischio finale del match contro i capitolini sono finiti a colloquio con gli ultrà sotto la curva. Una situazione che rischia di costare multe e squalifiche.

Cagliari-Roma, giocatori a rapporto dagli ultrà sotto la curva dopo la sconfitta

I tifosi del Cagliari hanno perso la pazienza. La vittoria in Serie A manca addirittura da tre mesi, ovvero da inizio dicembre. I rossoblu contro la Roma hanno incassato la settima sconfitta nelle ultime undici partite (4 i pareggi), confermandosi in crisi nera. Tutti sul banco degli imputati, da mister Maran ai calciatori che sono stati "convocati" dagli ultrà sotto la curva della Sardegna Arena nell'immediato post-partita per un confronto, con tanto di scuse per il rendimento deludente e per le prestazioni opache. Una situazione tutt'altro che piacevole, che potrebbe costare caro in termini di provvedimenti disciplinare

Cosa rischia il Cagliari, dopo le scuse dei calciatori sotto la curva

Proprio per evitare situazioni come quelle di Cagliari-Roma (già viste purtroppo in altre occasioni in Serie A), il codice prevede sanzioni tutt'altro che leggere. Si va dalla squalifica, alla multa di 20mila euro, come riportato da Repubblica, in caso di rapporti tra i tesserati e gli ultrà nel corso della partita. Senza dimenticare che nel caso in cui "i comportamenti costituiscano intimidazione o offesa", le sanzioni possono diventare ancora più pesanti. Lunedì nero dunque per il Cagliari, che si ritrova a far fronte anche con le voci relative ad un possibile cambio della guardia in panchina, per cercare di invertire la rotta, assai negativa.