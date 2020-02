Cagliari-Napoli è una delle sei partite di Serie A in programma nella domenica della ventiquattresima giornata di Serie A. Il via è previsto per le ore 18 alla Sardegna Arena. Le due squadre hanno solo due punti di differenza e stanno vivendo una stagione particolare. Maran i suoi sono stati a lungo imbattuti, hanno giocato un bel calcio e hanno cullato anche il sogno Champions, ma nelle ultime nove partite hanno ottenuto solo quattro punti, pochissimi. Il Napoli invece ha alternato grandi prestazioni, vedi la semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Inter, a scivoloni clamorosi, come il ko interno con il Lecce. Insomma entrambe le squadre hanno bisogno di vincere. La partita Cagliari-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport.

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv

Cagliari-Napoli verrà trasmessa in diretta tv su Sky che manderà in onda l'incontro sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (251 del satellite), ma anche sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. La partita, che si giocherà domenica 16 febbraio, inizierà alle ore 18, sarà la penultima della domenica. Il commento sarà di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti. Il collegamento pre-partita inizierà poco prima del via, durante l'intervallo e sicuramente nel dopo match su Sky verranno intervistati gli allenatori, i protagonisti dell'incontro e saranno, se necessario, i casi da moviola.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Cagliari e Napoli

Chi non potrà seguire in diretta davanti alla televisione o dal vivo Cagliari-Napoli potrà vedere la partita in diretta streaming, utilizzando ovviamente una connessione a internet. In questo caso si potranno sfruttare o dispositivi fissi o mobili e cioè: pc, smartphone, tablet, notebook e smart tv) per collegarsi sia alla applicazione Sky Go, che a Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli abbonati di seguire tutte le partite del campionato di Serie A.