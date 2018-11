Il Cagliari ha annunciato il prolungamento di contatto di Joao Pedro, il centrocampista brasiliano ha firmato fino al 2022. La notizia era nell’aria da qualche giorno ma adesso è ufficiale, il club sardo sul proprio sito ufficiale ha annunciato la notizia scrivendo:

Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Joao Pedro ha firmato il rinnovo contrattuale che lo lega al club sino al 30 giugno 2022. Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, Joao ha sinora giocato in rossoblu 127 partite, segnando 34 reti e fornendo 15 assist vincenti ai compagni. Tecnica, dribbling, fantasia, capacità di vedere la porta: sono queste le caratteristiche che gli hanno permesso di brillare con la maglia numero 10 addosso, impiegato da trequartista, come seconda punta e anche da mezz’ala. In questi anni ha sviluppato senso di appartenenza e attaccamento ai nostri colori. Con grande forza d’animo e coraggio ha saputo superare gli ostacoli che la sorte gli ha messo davanti.

Tanti gol e una squalifica per doping nei 5 anni di Cagliari per Joao Pedro

Joao Pedro, è un giocatore classe 1992, in Italia è arrivato da giovanissimo, il Palermo lo scopre e lo acquista, nel 2010 esordisce in Serie A, ma non crede nel brasiliano, che gira abbastanza, gioca con Vitoria Guimaraes, Penarol, Santos e Estoril Praia, nel 2014 firma con il Cagliari con cui si è tolto parecchie soddisfazioni, e con cui ha vissuto però anche un momento delicato quando è stato squalificato per sei mesi dopo essere stato trovato positivo a un controllo antidoping. A livello realizzativo ha vissuto la sua miglior stagione in Serie B nel 2015-2016, ma anche in Serie A si è fatto rispettare, quest’anno con Maran, che privilegia il gioco con il trequartista, ha già segnato 3 gol, complessivamente con il Cagliari ne ha segnati 34 in 126 partite.