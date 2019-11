Dieci risultati utili consecutivi e terzo posto in classifica (con la Lazio). Il Cagliari sta vivendo un momento d'oro. La sosta forse non arriva nel momento migliore per la squadra di Maran che è in grandissima forma. I sardi però hanno perso a causa di un infortunio muscolare Nandez, che è costretto a fermarsi per qualche settimana. Il centrocampista rimarrà in Sardegna e non risponderà alla convocazione dell'Uruguay.

Infortunio per Nandez

Il centrocampista uruguaiano è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio nel corso dell'incontro con la Fiorentina, che il Cagliari ha vinto 5-2. Dopo aver effettuato gli esami strumentali Nandez ha avuto la conferma della lesione al bicipite femorale della gamba destra. Questo il comunicato ufficiale del Cagliari:

Il calciatore Nahitan Nández, uscito dal campo al 38’ del secondo tempo di Cagliari-Fiorentina, è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti presso la Casa di cura polispecialistica “Sant’Elena” a Quartu: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della gamba destra. Il centrocampista rossoblù non prenderà parte al ritiro con la Nazionale dell’Uruguay e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.

La stagione di Nandez con il Cagliari

L'uruguaiano si è inserito subito a meraviglia nel Cagliari, che ha nel centrocampo il suo grande punto di forza. Nandez è un calciatore del 1995 che dopo aver giocato due anni con il Penarol e due con il Boca Juniors ha firmato per il Cagliari la scorsa estate. Il presidente Giulini lo ha pagato 18 milioni di euro. Nandez ha giocato tutte e dodici partite di campionato, ha segnato un gol (contro il Torino) e ha servito tre assist vincenti ai suoi compagni di squadra.