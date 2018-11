Stagione compromessa per il centrocampista argentino di Maran che non potrà rientrare se non dopo una lunga riabilitazione: Castro dovrà essere operato per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'infortunio è avvenuto nell'ultimo allenamento prima del Monday Night in programma contro il Torino.

Per il cagliari è una perdita importantissima viste le prestazioni di ottimo livello dell'ex Chievo che si era messo a disposizione in mediana anche nel ruolo di trequartista a supporto delle punte. La prima diagnosi sembrava fosse una semplice distorsione ma il verdetto medico è stato molto più crudo: tempi di recupero incerti, ma di certo molto lunghi.

Lo stop in allenamento. La presenza di Castro per la sfida delle 20.30 di lunedì, valida come posticipo della 13a giornata era diventata incerta. Rolando Maran aveva messo in dubbio infatti la presenza di Castro per un problema fisico accusato in allenamento dal calciatore. Poi, le notizie mediche – arrivate dopo i controlli più approfonditi a cui si è sottoposto l'argentino nella mattinata di lunedì – sono state davvero sconfortanti: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Stagione più che positiva. Castro sarà costretto a un lungo periodo di stop forzato i cui tempi si potranno conoscere solamente dopo l'operazione chirurgica. Arrivato la scorsa estate dal Chievo Verona, Castro aveva collezionato fino a questo momento 10 presenze in Serie A, arricchite da 1 gol e due assist, trovando un posto fisso nella mediana scelta da Maran.

Rifugio nella musica. Di certo, dopo l'intervento ci vorrà un lungo recupero e la rieducazione agli sforzi per il ginocchio sinistro. Il rientro è previsto non prima di febbraio. Per il Cagliari una tegola pesante, per l'argentino l'unica consolazione sarà potersi dedicare animo e corpo alla sua altra grande passione, la musica. In questi giorni, infatti, aveva annunciato la pubblicazione del suo primo disco.