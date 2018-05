C’è un Mondiale in cui gioca anche l’Italia: è FIFA 18

Una nuova estensione, completamente gratuita, permetterà di poter simulare la Coppa del Mondo con i 32 club qualificati e non solo: ci si potrà cimentare anche con le nazionali non qualificate, tra cui proprio l’Italia. Un modo perché i tifosi azzurri dimentichino più in fretta la delusione per la mancata qualificazione.