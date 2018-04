Alberto Bignoli guarderà il Milan da lontano, da bordo campo. Non ci sarà spazio per una nuova favola, un altro gol a suo modo storico, ad un sogno. La realtà è differente e molto più amara, fatta di esclusioni, panchine, una Serie A vista da spettatore. Eppure, con il gol al 90′ al Milan che regalò il primo storico punto al Benevento in massima serie tutti avevano gridato alla nascita di un nuovo talento.

Oggi, Brignoli ritrova il Milan ma è un appuntamento amarissimo perché in caso di sconfitta contro i rossoneri sarà retrocessione matematica. Mentre all'andata iniziò la speranza di poter fare qualcosa di buono in massima serie, sabato sera potrebbe arrivare l'addio alla A.

Parrebbe la perfetta sintesi del contrappasso: col Milan iniziò tutto, proprio con il Milan potrebbe finire. Sabato sera il Benevento potrebbe salutare la Serie A e i rossoneri proveranno a vincere una partita che condannerebbe in modo matematico i campani al ritorno in B. Ce la metterà tutta, il Diavolo, perché all'andata proprio contro il Milan (già con Gattuso in panchina), il Benevento raccolse in modo rocambolesco il primo punto storico in campionato. Grazie a Brignoli.

Il portiere segnò la rete del 2-2 a un attimo dal fischio finale: gioia, trionfo, personale e di una intera città. Poi l'oblio. De Zerbi non ha avuto più bisogno di quel portiere di cui si stava iniziando a parlare e del quale la Juventus avrebbe provveduto a lasciare al Benevento in caso di salvezza.

Prima Belec, poi Puggioni. Titolari. Per Brugnoli solo panchine. Come a San Siro, domani sera, quando potrà solamente ritornare con la mente alla gara d'andata quando divenne protagonista per caso. Adesso potrebbe assistere alla condanna della sua squadra e sperare di potersi ricostruire una nuova favola, lontano dalle Streghe lucane, magari – lui sì – restando in Serie A, con altri colori addosso. Perché in fondo, Brignoli, una nuova chance nel massimo campionato se l'è guadagnata.