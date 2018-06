Ricordate Byron Moreno? Come dimenticarsene, soprattutto per i tifosi italiani che all'arbitro dei Mondiali 2002 punì oltremodo l'Italia nella partita contro la Corea del Sud con errori che sono passati alla storia. Ma non per tutti, perché a distanza di 15 anni, Moreno è tornato, non sui campi di calcio ma dietro una scrivania: per insegnare ad arbitrare.

Un paradosso che ha già fatto il giro del web e che ha scatenato ilarità e polemiche. Perché Byron Moreno non è certo un esempio da seguire o da ascoltare come un vate: lo dicono i fatti, lo dice la sua storia. Dopo gli incubi fatti passare agli Azzurri di mister Trapattoni, l'ex fischietto ecuadoriano venne arrestato nel 2010 per traffico di eroina ed attualmente è ancora indagato anche per evasione fiscale.

La scuola d'arbitraggio. Però, proprio lui, Byron Moreno, diventerà docente perché insegnerà ad arbitrare a giovani e futuri direttori di gara. Il tutto, comunicato dallo stesso ex fischietto sui propri profili social ufficiali, quasi a scherno di quanto accaduto in passato. Perché sul suo account ha pubblicato una fotografia proprio di quel Mondiale maledetto, con cui pubblicizza il corso.

L'immagine dello scandalo. Ci sono Vieri e Maldini che urlano, sullo sfondo, e in primo piano un rotondo Moreno nel pieno della sua attività, che sgambetta via, incurante delle polemiche degli azzurri per gli errori che condannarono l'Italia all'eliminazione del 2002. Sguardo fisso davanti a se, in perfetta tenuta nero arbitro, che sgattaiola lontano dai giocatori in quello che è un fermo immagine che tutti i tifosi italiani ricordano.

La beffa finale. La beffa arriva con la didascalia di quella immagine: "Un seminario di arbitraggio, a Quito il prossimo 21 e 22 marzo. Informazioni e iscrizione presso la Federcalcio". Insomma: Moreno ha sfruttato la sua (cattiva) notorietà per farsi pubblicità. Chissà cosa avrà da insegnare ai giovani direttori di gara. E soprattutto chissà se qualche azzurro del 2002 ne approfitterà per andarlo a sentire…