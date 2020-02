Chi è stato il migliore in campo in Napoli-Barcellona? La Uefa ha deciso di premiare Sergio Busquets come "Man of the Match" della sfida d'andata degli ottavi di Champions League. Il centrocampista è stato selezionato, soprattutto per la notevole mole di passaggi nella metà campo avversaria, e per lo splendido assist per Semedo in occasione della rete del pareggio di Griezmann. C'è però chi ha contestato questo verdetto, in maniera colorita. Si tratta dell'ex bomber di Milan e Barça Christophe Dugarry

Sergio Busquets premiato come migliore in campo in Napoli-Barcellona

Sergio Busquets ha ricevuto il premio di Man of The Match al termine di Napoli-Barcellona di Champions League. Prestazione importante quella dello spagnolo che ha partecipato a tutte le azioni blaugrana, come svelato dai dati opta: ben 86 i passaggi riusciti nella metà campo avversaria, per un calciatore che ha fatto meglio solo in occasione della partita del 2018 in casa del Chelsea. L'esperto mediano, che salterà la partita del ritorno per squalifica, si è poi inventato il passaggio filtrante per Semedo, in occasione dell'azione della rete del pareggio di Griezmann. Qualità, quantità ed esperienza al servizio dei blaugrana per un Busquets che ha puntato poi il dito contro il ds Abidal per la rosa catalana, troppo corta.

Dugarry critica la prestazione di Busquets

C'è però chi ha contestato fortemente il verdetto dell'Uefa. Si tratta di Cristophe Dugarry, ovvero l'ex bomber di Bordeaux, Milan, Barcellona, Marsiglia, campione del mondo e d'Europa con la nazionale francese. L'opinionista che spesso è volentieri ha fatto discutere per le sue dichiarazioni al vetriolo, ha criticato lo spettacolo offerto dalle due squadre puntando il dito poi proprio contro Busquets. Queste le sue parole ai microfoni di RMC Sport: "Napoli-Barcellona è stata una partita disgustosa. Busquets? Sembra che stia giocando mio padre".