Festa grande in casa Chiellini. Questa volta il protagonista non è Giorgio, ad un passo dall'ennesimo successo con la Juventus, ma sua sorella Silvia anche lei di professione calciatrice. La 21enne è stata tra le protagoniste della storica promozione nella Segunda spagnola della squadra femminile del CAP del Murcia. Un trionfo celebrato sui social anche dalla ragazza italiana che sul suo profilo social ha postato alcune immagini della festa con le compagne.

La sorella di Giorgio Chiellini trionfa in Spagna con il CAP de Murcia

Silvia Chiellini ha contribuito a suon di gol alla storica promozione nel Campionato di Segunda spagnola del CAP de Murcia, una squadra che si sostiene grazie all'azionariato popolare. Decisivo il successo per 2-0 nel match contro il Muleño che ha permesso alla formazione della sorella del difensore della Juventus di vincere il torneo con un turno d'anticipo. 4 i punti di vantaggio sulla seconda della classe.

in foto: La sorella di Chiellini posta su Instagram la foto della festa con il Murcia (https://www.instagram.com/silviachiellini3/)

Chi è Silvia Chiellini

Silvia Chiellini ha scelto di giocare a calcio nonostante risultati incoraggianti nel tennis vestendo in passato la casacca del Livorno. La 21enne al contrario di Giorgio ricopre in campo il ruolo di attaccante e in stagione ha collezionato 20 presenze, mettendo a segno 4 reti. E' approdata in Spagna anche per completare gli studi di fisioterapia, e qui ha potuto vestire con successo la divisa del Murcia. Ecco come ha commentato la promozione in Segunda. "Un sogno che si trasforma in realtà".

La sorella di Chiellini e il post del passato contro Bonucci

E in passato la sorella del difensore della Juventus ha conquistato la scena anche per un post polemico nei confronti di Leonardo Bonucci. Nella scorsa estate dopo il sorprendente trasferimento del centrale alla corte del Milan, la calciatrice scrisse su Facebook: "Tutti lo volevano capitano, tutti lo immaginavano come nuova bandiera bianconera e poi… #vincesempreildiodenaro #senzaparole".

A post shared by Silvia Chiellini (@silviachiellini3) on Apr 15, 2018 at 5:59am PDT