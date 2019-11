Nel sabato della decima giornata di Bundesliga, spicca il pesante ko del Bayern Monaco sul campo dell'Eintracht. I bavaresi perdono terreno in classifica rispetto al Borussia Dortmund, prossima rivale in Champions dell'Inter, capace d'imporsi sul Wolfsburg, e alla capolista Borussia Moenchengladbach rivale della Roma in Europa League, vittoriosa in casa del Bayer Lverkusen (nello stesso girone europeo della Juventus). 8-0 del Lipsia sul Mainz, nel segno di Werner autore di 3 gol e altrettanti assist.

Bundesliga, i risultati della 10a giornata. Tonfo del Bayern in casa dell'Eintracht

Pesantissima sconfitta del Bayern per 5-1 sul campo dell'Eintracht Francoforte. I campioni di Germania, con l'ex Inter Perisic in panchina, hanno pagato l'espulsione di Jerome Boateng dopo soli 9′, ritrovandosi sotto in virtù delle reti di Kostic e Sow. Inutile la solita rete di Lewandowski, al 14° centro in 10 giornate, che ha accorciato le distanze al 37′. Nella ripresa i padroni di casa hanno dilagato con Abraham, Hinteregger e Paciencia.

Lipsia e Werner da record, 8-0 al Mainz

A proposito del Lipsia, risultato eccezionale per la formazione di Nagelsmann che ha battuto addirittura 8-0 il malcapitato Mainz. Protagonista assoluto della gara Timo Werner, autore di una prova eccezionale con all'attivo 3 gol e altrettanti assist. Un risultato che permette al Lipsia di agganciare proprio il Bayern al terzo posto, occupato anche in compagnia del Friburgo che ha pareggiato a Brema.

Vittorie per Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund, avversarie di Roma e Inter

Sempre più capolista il Borussia Moenchengladbach, prossima avversaria in Europa League della Roma. I biancoverdi si sono imposti con il risultato di 2-1 sul campo del Bayer Leverkusen, eurorivale in Champions della Juventus, grazie ai gol di Wendt e Thuram (figlio di Lilian ex Juve e Parma). A proposito di avversarie italiane, bel successo anche per il Borussia Dortmund che martedì ospiterà l'Inter. 3-0 al Wolfsburg grazie alle marcature di Hazard, Guerrero e Gotze. Apprensione per Reus uscito nel primo tempo per infortunio. Con questi tre punti i gialloneri sono secondi con 19 punti

Risultati 10a giornata Bundesliga

Hoffenheim – Paderborn 3-0 (venerdì), Borussia Dortmund – Wolfsburg 3-0, RB Lipsia – Mainz 8-0, Bayer Leverkusen – Moenchengladbach 1-2, Eintracht Francoforte – Bayern Monaco 5-1, Werder Brema – Friburgo 2-2, Union Berlino – Hertha Berlino ore 18.30, Fortuna Dusseldorf – Colonia domenica ore 15.30 Augsburg – Schalke 04 ore 18

Classifica Bundesliga

Borussia Moenchengladbach 22 punti; Borussia Dortmund 19; Bayern Monaco, Friburgo, Lipsia 18; Eintracht, Wolfsburg, Hoffenheim 17; Bayer Leverkusen, Schalke 15; Hertha, Werder Brema 11; Mainz 9; Augbsurg, Colonia, Fortuna Dusseldorf, Union Berlino 7; Paderborn 4